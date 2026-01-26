ABD’nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi. Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı ifade edilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi. ABD Federal Havacılık İdaresi, jetteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını açıkladı. Açıklamada, kazanın kalkış esnasında henüz bilinmeyen nedenlerden meydana geldiği, uçağın ters döndüğü ve alev aldığı ifade edildi.