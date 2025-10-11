ABD’nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırı: 4 ölü, 12 yaralı!
ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen olayda, bir lise futbol maçının ardından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Öte yandan, Belediye Başkanı John Lee, “Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı.
Olayın, eyalet başkenti Jackson'ın yaklaşık 190 kilometre kuzeydoğusundaki Leland şehrinde meydana geldiği bildirildi. Leland Belediye Başkanı John Lee, saldırının Leland Lisesi kampüsünde gerçekleşmediğini ve yaralılardan 4'ünün helikopterle hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Bu, yıllardır düzenlediğimiz bir etkinlik ve şimdiye kadar bu tür bir olay yaşanmamıştı. Yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı, suç oranı düşük bir şehiriz. Herkes birbirini tanır. Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı Polisin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı aktarıldı.