ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden saldırı tehdidi uyarısı

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 31 Ekim'de Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nda kitlesel can kaybına yol açabilecek bir olaya ilişkin güvenilir tehdit bilgisi alındığı öne sürüldü.

Vatandaşlarına söz konusu bölgeden uzak durmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada, ABD yönetiminin tehdide karşı alınacak önlemler konusunda Rusya'nın ilgili makamlarıyla koordinasyon halinde olduğu belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise ABD'den Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair bilgi alındığı belirtilerek, "Gerekli çalışmalar yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör