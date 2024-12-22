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Giriş Tarihi: 22.12.2024 15:43

ABD’nin operasyonu yanlış hedefleri vurdu: ‘Dost ateşiyle’ iki savaş uçağı düştü

ABD’nin Yemen’de faaliyet gösteren Husilere karşı yürüttüğü harekat sırasında beklenmedik bir olay gerçekleşti. Kızıldeniz’de ABD donanmasına ait savaş gemisi yanlışlıkla yine aynı orduya ait jetleri hedef aldı. Uçaktan atlayan 2 pilot yaralandı.

İHA
ABD’nin operasyonu yanlış hedefleri vurdu: ‘Dost ateşiyle’ iki savaş uçağı düştü

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı başlattığı operasyonlar çerçevesinde Kızıldeniz'deki varlığını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Kızıldeniz üzerinde kendi savaş uçaklarının "dost ateşi" sonucu vurulduğu, uçaktan atlayan 2 pilotun hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Açıklamada, Gettysburg füze kruvazörünün yanlışlıkla hedef aldığı savaş uçağının USS Harry S. Truman gemisinden havalanan F/A-18 Hornet olduğu kaydedildi. CENTCOM, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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ABD’nin operasyonu yanlış hedefleri vurdu: ‘Dost ateşiyle’ iki savaş uçağı düştü
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