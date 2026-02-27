ABD’nin Orta Doğu’daki yığınağı büyüyor: Çinli şirket uydu fotoğraflarını sızdırdı! F-22 jetleri İsrail’de

Çinli uydu şirketi MizarVision, İran ile bir yandan müzakereler devam ederken bir yandan da bölgede askeri yığınak yapan ABD ordusuna ait F-22 savaş uçaklarının, İsrail 'in güneyindeki üssünde pistine konuşlandığını gösteren fotoğrafları yayınladı.

Fotoğraflarda ABD'nin üsse konuşlandırdığı 11 adet F-22 savaş uçağının yanı sıra, ekipman teslimatı yapan bir C-17 askeri kargo uçağı da dikkati çekti.

Şirketin yayınladığı uydu görüntüleri ABD'nin İsrail'in Ovda Hava Üssü'ne uçak ve ekipman transferine devam ettiğini de gösterdi.

MizarVision'un İsrail'in güneyindeki Ovda Üssü'nden dün yayınladığı fotoğraflarda ABD'ye ait F-22'ler dikkati çekmişti; bugün yayınlanan fotoğraflarda ise F-22 savaş uçaklarının konum değiştirdiği ve 4 adet F-22'nin üssün pistine konuşlandığı görüldü.

ÇOK SAYIDA UÇAK BULUNDU

Öte yandan Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı kalmadığı, üste 12 nakliye uçağı ile üç taarruz helikopterinin bulunduğu görüldü. Şirket tarafından dün yayınlanan El-Udeyd'e ait fotoğraflarda ise bir yakıt ikmal uçağı, iki nakliye uçağı ve yedi taarruz helikopteri bulunuyordu.

Girit'teki Hanya Havalimanı'ndan çekilen görüntülerde, ABD'ye ait yaklaşık sekiz adet yakıt ikmal uçağı, iki adet RC-135 keşif ve gözetleme uçağı, F-15 savaş uçakları ve bir adet orta boy nakliye uçağı gözlemlendi.

ABD ordusunun Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çok sayıda askeri uçağının buluduğu görüldü.