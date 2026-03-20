ABD’nin Orta Doğu’ya üç savaş gemisi ve 2 bin 500 asker daha göndereceği iddiası!

ABD’nin Orta Doğu’ya üç savaş gemisi ve 2 bin 500 asker daha göndereceği iddiası!

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar 21’inci gününde de devam ederken, AP’den çarpıcı bir iddia öne sürüldü. ABD’li bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesi daha konuşlandırılacağı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 20:27 Son Güncelleme: 20 Mart 2026 20:35

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD'li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi.