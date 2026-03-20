ABD’nin Orta Doğu’ya üç savaş gemisi ve 2 bin 500 asker daha göndereceği iddiası!
ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar 21’inci gününde de devam ederken, AP’den çarpıcı bir iddia öne sürüldü. ABD’li bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesi daha konuşlandırılacağı aktarıldı.
Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.
Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD'li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.