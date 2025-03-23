ABD’nin özgürlük yalanı

ABD'de geçtiğimiz yıl üniversitelerde Filistin'le dayanışma eylemlerinin ilk başladığı yer olan Columbia Üniversitesi, Biden yönetiminin baskıcı politikalarının ardından şimdi de Trump yönetiminin baskısına teslim oldu. Filistin'e destek gösterileri sırasında önemli rol oynayan Columbia Üniversitesi, federal fonları kaybetme riskini göze alamayarak Başkan Donald Trump yönetiminin taleplerini kabul etti. Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan habere göre, üniversite yönetimi, Trump yönetiminin 7 Mart'ta okulun 400 milyon dolarlık fonunu kesmesi üzerine, sunulan taleplere uyma kararı aldı.

Bu talepler doğrultusunda, üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği ve İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği duyuruldu. Böylece, öğrencilerin akademik binalarda protesto yapması ve kimliklerini gizlemek amacıyla maske takmaları da yasaklandı.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Kampüsteki güvenlik önlemlerinin artırılarak yeni güvenlik görevlilerinin atanacağı ve bu kişilerin gerektiğinde tutuklama yetkisine sahip olacakları belirtildi. Ayrıca, okulun Ortadoğu çalışmaları bölümünün yeni şekil bir denetim altında tutulacağı ve akademik politikaların gözden geçirileceği bildirildi.

NBC News'ün haberine göre, Columbia Üniversitesi'nin bu kararları kabul etmesi, bazı akademisyenler ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından "akademik özgürlüğe tehdit" olarak değerlendirildi. Bireysel Haklar ve İfade Vakfı'nın hükümet işlerinden sorumlu başdanışmanı Tyler Coward, "Muazzam kaynaklara sahip, etkili bir üniversite olan Columbia bile ifade özgürlüğünü tehdit eden hükümet taleplerine karşı duramıyorsa diğer üniversiteler ne yapabilir?" ifadelerini kullandı.

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ TESLİM OLDU

Columbia Üniversitesi'nin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle 7 Mart'ta iptal eden Trump yönetimi finansal müzakerelere devam edilebilmesi için üniversiteye taleplerin sıralandığı bir mektup göndermişti.