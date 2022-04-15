ABD’nin S-400 ikiyüzlülüğü! Hindistan CAATSA’ya takılmadı: Süreç devam ediyor

ANI News'in haberine göre, Hindistan, S-400 Triumf hava savunma füze sisteminin eğitim filosu için Rusya'dan simülatörleri ve diğer ekipmanları teslim aldı.
TESLİMATTA FÜZE VE FIRLATICILAR YER ALMIYOR
Savunma kaynaklarından edinilen bilgilerde, S-400 füze sisteminin parçalarının teslimatının yalnızca simülatörleri ve eğitimle ilgili diğer ekipmanları içerdiği, füze veya fırlatıcıları içermediği aktarıldı.
Bir hükümet yetkilisi, yakın zamanda Hindistan'a teçhizat sevkiyatı yapıldığını belirtse de Rus bankalarına yönelik yaptırımlar nedeniyle Hindistan tarafının Rus firmalarına ödeme yapamadığı için bu arzların devam edip etmeyeceği konusunda endişeleri olduğunu aktardı.
Kaynaklar, tarafların bu sorunun üstesinden gelinmesi için bir yol bulmaya çalıştığını ve birçok seçeneğin araştırıldığını bildirdi.