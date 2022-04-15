ABD’nin S-400 ikiyüzlülüğü! Hindistan CAATSA’ya takılmadı: Süreç devam ediyor

Bir hükümet yetkilisi, yakın zamanda Hindistan'a teçhizat sevkiyatı yapıldığını belirtse de Rus bankalarına yönelik yaptırımlar nedeniyle Hindistan tarafının Rus firmalarına ödeme yapamadığı için bu arzların devam edip etmeyeceği konusunda endişeleri olduğunu aktardı.

Kaynaklar, tarafların bu sorunun üstesinden gelinmesi için bir yol bulmaya çalıştığını ve birçok seçeneğin araştırıldığını bildirdi.