ABD’nin silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, Minneapolis şehir merkezinde silahlı saldırı meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, polislerin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı ve daha fazla yaralının var olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.