ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi’nden Erdoğan-Trump zirvesi açıklaması: “Büyük bir fırsat”

İhracat lisansları kaldırılıyor. Bir tane önemli yaptırım var. Sezar Yasası olarak adlandırılan ve kalıcı olarak yürürlükten kaldırılma sürecinde olan bir yasa. Muafiyet var" ifadesini kullandı. Amacın yaptırımları kaldırmak olduğunu söyleyen Barrack, "Bunun nasıl yapılacağı konusunda biraz tartışma var. Bizim hedefimiz, Başkan Trump'ın hedefi, onlara (Suriye'ye) bir şans vermektir. Ve Suriye'ye bir şans vermenin tek yolu, ışıkları yakmaktır. Bu yüzden daha fazla güce, daha fazla elektriğe ihtiyacımız var. İnsanların günlük yaşamlarında bir fark hissetmelerini istiyoruz. Ve başkan, yaptırımları kaldırın ve onlara bir şans verin diyerek yeni rejime bu fırsatı sunuyor" açıklamasını yaptı.