ABD’nin tehdidine İran’dan nükleer cevap
İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşın akıbetini belirsizliğini koruyor. ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı askeri seçenekleri değerlendirdiğini bildirdi. Trump, 11 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ateşkes için "inanılmaz derecede zayıf durumda", "yaşam destek ünitesine bağlı" gibi ifadeler kullandı. İran ise, ABD/ İsrail'in saldırılara yeniden başlaması durumunda elindeki uranyumu nükleer silah üretme seviyesi olan yüzde 90 oranında zenginleştireceğini duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını belirtti. Öte yandan İsrael Hayom gazetesinin bildirdiğine göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, savaş sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemleri gönderdiğini teyit etti.