ABD’nin Texas eyaletini fırtına vurdu! Çok sayıda yaralı var

Ulusal Hava Durumu Servisinin açıklamasında ise Illinois eyaletinin merkez bölgesinde şiddetli yağış görüleceği belirtilerek, sel ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City'nin kuzeyindeki Kingfisher ve Dover şehirlerinde de şiddetli yağış sonrası sel uyarısı verilirken, Texas, Oklahoma, Missouri ve Illinois'de hortum, dolu ve sele yol açabilecek şiddetli fırtınanın etkili olduğu ifade edildi.