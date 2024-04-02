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Giriş Tarihi: 2.4.2024 16:33 Son Güncelleme: 2.4.2024 16:34

ABD'nin Texas eyaletini fırtına vurdu! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Texas eyaleti şiddetli fırtınaya teslim oldu. Yoğun fırtına sonrası çok sayıda kişi yaralanırken sel ihtimaline karşı alarm verildi.

AA
ABD’nin Texas eyaletini fırtına vurdu! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Texas eyaletinin Midland kentinde fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Texas Kamu Güvenliği Departmanından, eyalette yaşanan fırtınaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, eyaletteki fırtına sonucu oluşan tozun görüş mesafesini azaltması üzerine Midland'da 30'a yakın aracın zincirleme kaza yaptığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinin açıklamasında ise Illinois eyaletinin merkez bölgesinde şiddetli yağış görüleceği belirtilerek, sel ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City'nin kuzeyindeki Kingfisher ve Dover şehirlerinde de şiddetli yağış sonrası sel uyarısı verilirken, Texas, Oklahoma, Missouri ve Illinois'de hortum, dolu ve sele yol açabilecek şiddetli fırtınanın etkili olduğu ifade edildi.

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ABD'nin Texas eyaletini fırtına vurdu! Çok sayıda yaralı var
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