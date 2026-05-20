ABD’nin ticari ham petrol stokları 7,9 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 900 bin varil azalışla 445 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 9 milyon 900 bin varil azalarak 374 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalışla 214 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 9-15 Mayıs haftasında 8 bin varil azalarak 13 milyon 702 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 116 bin varil artışla 6 milyon 16 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 112 bin varil artışla 5 milyon 604 bin varil oldu.

EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör