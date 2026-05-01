ABD’nin uçak gemisi ayrılıyor
ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin ilerleyen günlerde Ortadoğu'dan ayrılacağı ve ülkeye dönüş yolculuğuna başlayacağı iddia edildi. Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde olan geminin, 4 bin 500 denizciyle ülkeye dönüş yolculuğuna başlayacağı öne sürüldü. Uçak gemisinin mayıs ayının ortalarına doğru Virginia'daki Norfolk Limanı'na varması bekleniyor.