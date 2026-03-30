ABD’nin uçan radarı AWACS vuruldu

İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandığı Suudi Arabistan'daki Prens Sultan (El-Harc) Hava Üssü'ne 27 Mart'ta füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 5'i ağır 15 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi. İran'ın 6 balistik füze ve 29 silahlı insansız hava aracı kullandığı belirtilen saldırıda, ABD'nin üste konuşlanmış çok sayıda havadan yakıt ikmal uçağı ile E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının hasar gördüğünü kaydedildi.

Diğer yandan açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarında, saldırı sonrasında hasarın gösterildiği fotoğraflar ve uydu görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde saldırıda ABD'ye ait 1 yakıt ikmal uçağı KC-135 Stratotanker'in tamamen imha edildiği ve 3'ünün de ağır hasar görerek hizmet dışı kaldığı, üs içinden paylaşılan fotoğraflarda da E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının ağır hasar aldığı görüldü. Öte yandan İran'ın, BAE ve Bahreyn'de ABD bağlantılı 2 alüminyum tesisine saldırı düzenlediği belirtildi.