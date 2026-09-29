ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde kaza! 4 yaralı
ABD'ye ait USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde meydana gelen kazada 4 personelin yaralandığı, uçaktan fırlatma koltuğuyla ayrılan 2 pilotun kurtarıldığı bildirildi. Kazanın meydana geliş sebebine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
ABD Donanması'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Virginia eyaletinin açıklarında bulunan Nimitz sınıfı USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde, yerel saatle 18.18'de kaza meydana geldi.
2 PİLOT KURTARILDI
Uçaktan fırlatma koltuğunu kullanarak ayrılan 2 pilot, arama kurtarma ekiplerince kısa sürede kurtarılarak sağlık kontrollerinin yapılması için güvenli şekilde gemiye getirildi.
Kaza sırasında gemide bulunan 4 personel yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
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