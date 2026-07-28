ABD'nin Wisconsin eyaletindeki kasırga! 30 binden fazla ev elektriksiz kaldı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde etkili olan kasırga, 30 binden fazla evde elektrik kesintisine yol açtı. Kasırga nedeniyle can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmedi.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin'e bağlı Winnebago bölgesinde kasırga meydana geldiğini bildirdi.
EV VE İŞ YERLERİ ETKİLENDİ, 30 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI
Menasha ilçesi Polis Şefi Matt Albrecht, bazı evlerin ve iş yerlerinin kasırgadan "ciddi şekilde etkilendiğini" belirtti.
Yetkililer, kasırga nedeniyle 30 binden fazla evin elektriksiz kaldığını ifade etti.
Eyalet yetkilisi Gordon Hintz, kasırga nedeniyle can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmediğini, elektriğin yeniden sağlanmasının birkaç gün sürebileceğini söyledi.
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