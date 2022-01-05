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Giriş Tarihi: 5.1.2022 22:16

ABD'nin yaptırım uyguladığı ülkeye Çin'den mali destek

AA
ABD’nin yaptırım uyguladığı ülkeye Çin’den mali destek

Çin, komşusu Etiyopya'daki iç savaşa müdahil olduğu gerekçesiyle ABD yaptırımlarına maruz kalan Eritre'ye 15,7 milyon dolar mali destek sağlayacağını açıkladı

Eritre Hükûmet Sözcüsü Yemane Meskel, yaptığı açıklamada, ülkeye 2 günlük resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Eritreli mevkidaşı Osman Salih ve Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldiğini belirtti.

"Çin tarafı, Eritre'ye yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor." ifadesini kullanan Meskel, Eritre'nin de Tayvan'ı ana karanın parçası olarak gören "Tek Çin" prensibine bağlı olduğunu belirtti.

Meskel, her iki tarafın da ekonomi alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığını kaydederek Çin'in Eritre'ye yaklaşık 15,7 milyon dolar mali destekte bulunacağını aktardı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde Kasım 2020'de başlayan isyana sınır ötesine geçerek müdahil olan Eritre, ABD tarafından yaptırımlara maruz bırakılmıştı.

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ABD'nin yaptırım uyguladığı ülkeye Çin'den mali destek
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