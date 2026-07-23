ABD’nin yeni hedefi Mali mi? Trump askeri operasyonu masaya yatırdı

Washington Post gazetesinin, mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Batı Afrika ülkesi Mali'de El Kaide bağlantılı JNIM terör örgütüne karşı atılabilecek adımları ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, JNIM'e karşı Mali'de askeri güç kullanılması ihtimalini masaya yatırdığını kaydeden yetkililer, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini, yönetim içinde operasyon konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu aktardı.

Öte yandan yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka'nın askeri müdahaleyi savunan isimler arasında yer aldığını iddia etti.

Yetkililer, Sahel bölgesindeki terör tehdidinin "çok uluslu bir sorun" olduğunu ifade ederek, bölge ülkeleri ile NATO müttefiklerine Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı'nın (AES) JNIM ve terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye destek verme çağrısında bulundu.

Konu hakkındaki soruyu yanıtlayan Beyaz Saray ise "ABD'nin, Kuzey ve Batı Afrika'daki hükümetleri terörle mücadele kapsamında Amerikan savunma ekipmanlarını ve hizmetlerini satın almaya" teşvik ettiğini ifade etti.