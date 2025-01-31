ABD’nin yeni İçişleri Bakanı Doug Burgum oldu

ULUSAL GÜVENLİK MESELELERİ VE EKONOMİ BURGUM'IN ÖNCELİKLİ KONULARI

Eski North Dakota Valisi ve iş insanı Burgum, 16 Ocak'taki onay oturumunda, enerji sektöründeki hakimiyetin, ABD halkının refahının temeli olduğunu vurgulayarak, ulusal güvenlik meseleleri ve ekonominin en önem verdiği iki konu olduğunu belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde teşvik edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliği konusundaki endişelerini dile getiren Burgum, ABD'nin kömür ve nükleer gibi sürekli çalışabilen kaynaklardan daha fazla enerji üretmesi gerektiğini söylemişti.