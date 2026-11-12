ABD'nin yüzde 71'i savaşa karşı
İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşa karşı ABD'deki bilinç giderek artıyor. ABD'de yapılan Reuters/Ipsos anketi, halkın büyük bölümünün yeni Kongre'den İran'la savaşı sona erdirecek ve adımlar atmasını beklediğini ortaya koydu. 6–9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 71'i, Kongre'nin İran'la savaşı sona erdirecek bir yasa çıkarmasını destekledi. ABD, Tahran yönetimiyle nükleer müzakerelere devam ederken, İsrail'in ise orduya savaşa hazırlanması talimatını verdiği ileri sürüldü. Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayacaklarını ve bu durumu Rusya'ya da ilettiklerini söyledi.
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