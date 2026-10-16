ABD–Ukrayna krizi derinleşiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları üç günlük aranın ardından yeniden başlatacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın petrol tesislerini hedef almayacaklarını açıklamıştı. Buna ek olarak ABD'li milyarder Elon Musk, Ukrayna yönetiminin, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin yavaşladığını açıklaması üzerine, söz konusu sistemlerin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu ifade etti.
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