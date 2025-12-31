ABD'ye bağlı Virgin Adaları sosyal medyada "çocukları koruyamamakla" suçladığı Meta'ya dava açtı

Virgin Adaları Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meta'ya açılan davanın içeriğine ilişkin bilgi ve dava dosyasına yer verildi.

Meta'nın sosyal medya platformlarının kullanıcılarını "bilerek ve kasıtlı olarak zarara ve dolandırıcılığa maruz bırakmakla" itham edildiği açıklamada, şirketin kullanıcı etkileşimlerini çoğaltmak, dolayısıyla gelirini artırmak amacıyla bunu yaptığı belirtildi.