ABD'ye bağlı Virgin Adaları sosyal medyada "çocukları koruyamamakla" suçladığı Meta'ya dava açtı
ABD'ye bağlı topraklar olan Virgin Adaları, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'yı, sosyal medya platformlarında çocukları korumada başarısız olmakla ve sahte reklamlardan gelir elde etmekle suçlayarak şirkete dava açtı. Şirket hakkında dava açıldığı aktarılan açıklamada, Meta'nın, 2024'te gelirinin yüzde 10'una tekabül eden yaklaşık 16 milyar dolarının dolandırıcılık, bahis ve yasaklı ürünlerin sahte reklamlarından elde ettiğine ilişkin bilginin sızdırıldığı ifade edildi.
Virgin Adaları Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meta'ya açılan davanın içeriğine ilişkin bilgi ve dava dosyasına yer verildi.
Meta'nın sosyal medya platformlarının kullanıcılarını "bilerek ve kasıtlı olarak zarara ve dolandırıcılığa maruz bırakmakla" itham edildiği açıklamada, şirketin kullanıcı etkileşimlerini çoğaltmak, dolayısıyla gelirini artırmak amacıyla bunu yaptığı belirtildi.
"DOLANDIRICILIK, BAHİS VE YASAKLI ÜRÜNLERİN SAHTE REKLAMI"
Meta'nın özellikle Facebook, Instagram gibi platformlarda "bilerek sahte reklamlardan faydalandığı" öne sürülerek, sosyal medya platformlarında çocukların ve gençlerin zarar görmesine yol açabilen algoritmaların bulunduğu kaydedildi.