ABD’ye Gazze protestosu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi ile Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.Katılımcılar adına konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Siyonistler katlediyor, ABD onlara para yağdırıyor" dedi. Grup, konsolosluk önünde Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.