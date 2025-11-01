ABD’ye göre İsrail yüzlerce ihlal yaptı

Soykırımcı İsrail ile ABD arasında gerilen ilişkileri daha da bozacak bir rapor ortaya çıktı. Bir süredir ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti birçok konuda anlaşmazlık yaşıyor. Buna ek olarak ABD kamuoyunda İsrail'e verilen koşulsuz desteğin durdurulması için muhalif sesler yükseliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Washington Post gazetesi, ABD hükümeti tarafından hazırlanan gizli bir raporu yayınladı. Buna göre İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını "yüzlerce kez" ihlal ettiği ve bunların incelenmesinin Dışişleri Bakanlığı'nda "birkaç yıl" süreceği ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

RAPOR İLK KEZ OLUYOR

ABD hükümetine ait bir raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi. Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor. İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti. Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı kaydedildi.

DÜNYA DUYARSIZLAŞTI

Öte yandan BM Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, İsrail'in, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik katliamları ve onlara çektirdiği eziyetler karşısında dünyanın duyarsızlaştığını söyledi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Öte yandan İsrail, Hamas'ın 2 İsrailli rehinenin cesedini daha teslim etmesinin ardından 30 Filistinlinin naaşını teslim etti.

SOYKIRIM İZLERİNİ ÖMÜR BOYU TAŞIYACAKLAR

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023-10 Ekim 2025 arasında gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında 20 binden fazla çocuğun da bulunduğu yaklaşık 68 bin 643 Filistinli hayatını kaybetti. Çocukların arasında bir yaşını doldurmamış 1015 bebek ve henüz dünyaya gelişinin ilk günlerini bile tamamlayamadan yaşamını yitiren 450 yenidoğan bulunuyor. 14 çocuk da soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 56 binden fazla çocuk, anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybetti. Böylece, kayıp ve korku arasında yaşamaya mahkûm yeni bir "yetimler kuşağı" ortaya çıktı.