ABD’ye yeni tehdit: Milton faciası yolda

BÜYÜK ZARAR VERECEK

Yetkililer, tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını ifade ederken, eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısı yaptı.

Meteorologlar da karaya doğru hızla ilerleyen kasırganın zararının büyük olabileceğini belirterek, bölgede yaşayanların acilen önlem alması isteniyor.