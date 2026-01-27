Haberler

ABD’yi buz kesti: Kar fırtınası ve aşırı soğukta bilanço ağırlaşıyor

ABD genelinde etkili olan "tarihi" kar fırtınası ve aşırı soğuklar hayatı felç etti. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreyi aşarken, hissedilen sıcaklık eksi 31 dereceye kadar düştü. Ulaşım durma noktasına gelirken can kaybı 30’a yükseldi.

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

"ISINMA MERKEZLERİ" KURULDU Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü. Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi. Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.