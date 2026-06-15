ABD’yi çift yönlü hava tehdidi vuruyor: Doğuda fırtına batıda sıcak hava dalgası

ABC News'in haberine göre, ABD'nin Georgia eyaletinden Maine eyaletine kadar uzanan bölgenin doğusunda rüzgar, dolu, şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, şiddetli fırtınanın New York, Albany, Pittsburgh, Philadelphia şehirleri ile başkent Washington'u etkisi altına alacağı ve yaklaşık 80 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.