ABD’yi çift yönlü hava tehdidi vuruyor: Doğuda fırtına batıda sıcak hava dalgası
ABD’nin doğu kesimlerinde yaklaşık 80 milyon kişiyi etkileyebilecek şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağış beklenirken, California’da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yetkililer, ülkenin birçok bölgesinde olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.
ABC News'in haberine göre, ABD'nin Georgia eyaletinden Maine eyaletine kadar uzanan bölgenin doğusunda rüzgar, dolu, şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Yetkililer, şiddetli fırtınanın New York, Albany, Pittsburgh, Philadelphia şehirleri ile başkent Washington'u etkisi altına alacağı ve yaklaşık 80 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.
"KIRMIZI ALARM" VERİLDİ
Öte yandan ülkenin güneyi için sıcak hava uyarıları sürüyor. Georgia'nın güneyi ve Florida Panhandle bölgesi için "yüksek sıcaklık uyarısı" yapıldı.
Ülkenin batısındaki California eyaletinde de sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.