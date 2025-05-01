ABD’yi fırtına vurdu: Can kaybı ve kaos yaşandı

ABD'nin doğusundaki Pensilvanya, güneyindeki Texas ve Oklahoma eyaletini şiddetli fırtına vurdu.

Oklahoma'nın güneyi ile Texas'ın kuzeyini etkisi altına alan fırtına bazı bölgelerde yağışa yol açtı, caddeler sular altına kaldı. Araçlarının sel sularına kapılması sonucu Oklahoma'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Oklahoma'da yetkililer, çok sayıda sürücünün sel sularından kurtarıldığını, Lexington şehrinde ise suların yükselmesiyle bazı sakinlerin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.