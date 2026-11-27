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ABD'yi fırtına vurdu: Şükran Günü'nde hayat felç oldu!

ABD'yi fırtına vurdu: Şükran Günü'nde hayat felç oldu!

ABD'de Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ülke genelinde 900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve New Jersey'de acil durum ilan edilirken, geleneksel Şükran Günü geçit törenleri de olumsuz hava koşullarından etkilendi.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 15:19 Son Güncelleme: 27 Kasım 2026 15:25

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli fırtına, Şükran Günü tatilinde milyonlarca Amerikalının yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle ülkenin doğu yakasında etkili olan sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sel baskınları nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, iç kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın hızı yer yer saatte 120 kilometreyi aşarken, çok sayıda bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

900 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI Ülke genelindeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre, 900 binden fazla elektrik abonesi enerjisiz kaldı. Virginia, Maryland, Pennsylvania, Missouri ve New Jersey, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen eyaletler arasında yer aldı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yumuşayan zeminin ve kuvvetli rüzgarın ağaçların devrilmesine, elektrik nakil hatlarının zarar görmesine ve yeni kesintilerin yaşanmasına neden olabileceği konusunda uyardı.