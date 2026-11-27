ABD'yi fırtına vurdu: Şükran Günü'nde hayat felç oldu!
ABD'de Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ülke genelinde 900 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve New Jersey'de acil durum ilan edilirken, geleneksel Şükran Günü geçit törenleri de olumsuz hava koşullarından etkilendi.
ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli fırtına, Şükran Günü tatilinde milyonlarca Amerikalının yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle ülkenin doğu yakasında etkili olan sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sel baskınları nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, iç kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Rüzgarın hızı yer yer saatte 120 kilometreyi aşarken, çok sayıda bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.
900 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Ülke genelindeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre, 900 binden fazla elektrik abonesi enerjisiz kaldı. Virginia, Maryland, Pennsylvania, Missouri ve New Jersey, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen eyaletler arasında yer aldı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yumuşayan zeminin ve kuvvetli rüzgarın ağaçların devrilmesine, elektrik nakil hatlarının zarar görmesine ve yeni kesintilerin yaşanmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
SEL SULARI YOLLARI KAPLADI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI
ABD'nin doğu kıyılarında şiddetli yağış ve kıyı taşkınları nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel sularında mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlatılırken, çok sayıda karayolu ve köprü ulaşıma kapatıldı. New Jersey ve New York'ta acil durum ilan edildiği bildirildi. ABD'nin batı yakasında da olağanüstü yüksek gelgitler nedeniyle kıyı taşkınları meydana geldi. California'dan Washington eyaletine kadar uzanan kıyı şeridinde sel uyarıları yapıldı. California'nın Pacifica kentinde dev dalgalar bir iskelenin bölümünü yıkarken, San Francisco'nun kuzeyindeki Marin County'de sahil şeridinde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.