ABD’yi fırtına vurdu: Yüz binlerce kişi karanlıkta kaldı

ABD'nin orta batı eyaletleri Ohio, Illinois ve Indiana'da şiddetli fırtına etkili oldu.

Ağaçlar ve elektrik hatları fırtına nedeniyle devrilirken, şiddetli yağış ise seli beraberinde getirdi. Yollar sular altında kalırken, yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde fırtınanın etkisiyle kopan bir ağaç dalı, elektrik hattına takıldıktan sonra alev aldı. Ohio'da ise fırtınada bir akaryakıt istasyonu çatısıyla birlikte devrilerek yan yattı.