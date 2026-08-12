ABD’yi fırtına vurdu: Yüz binlerce kişi karanlıkta kaldı

Ohio, Illinois ve Indiana başta olmak üzere ABD’nin orta batısında etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, sel ve yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

ABD’yi fırtına vurdu: Yüz binlerce kişi karanlıkta kaldı
İHA

ABD'nin orta batı eyaletleri Ohio, Illinois ve Indiana'da şiddetli fırtına etkili oldu.

Ağaçlar ve elektrik hatları fırtına nedeniyle devrilirken, şiddetli yağış ise seli beraberinde getirdi. Yollar sular altında kalırken, yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde fırtınanın etkisiyle kopan bir ağaç dalı, elektrik hattına takıldıktan sonra alev aldı. Ohio'da ise fırtınada bir akaryakıt istasyonu çatısıyla birlikte devrilerek yan yattı.

ABD’yi fırtına vurdu: Yüz binlerce kişi karanlıkta kaldı

800 BİNDEN FAZLA ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI

Indiana eyaletine bağlı Geneva Township bölgesinde bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Portage şehrinde ise fırtına sırasında bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Ohio eyaletine bağlı Roseville'de sel suları nedeniyle acil müdahale ekiplerinin ulaşamadığı 1 kişi hayatını kaybetti.

Poweroutage.us internet sitesinin verilerine göre Illinois, Indiana, Ohio ve Kentucky'de 800 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ABD #KENTUCKY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!