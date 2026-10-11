ABD’yi Isaias Kasırgası vurdu: 4 can kaybı
Isaias Kasırgası ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına aldı. Doğal afet nedeniyle 4 kişi can verirken, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Destin kenti yakınlarında kategori 2 şiddetinde karaya ulaşan Isaias Kasırgası, bölgede hasara yol açtı.
Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada, kasırganın ardından 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Hayatını kaybedenlerden ikisinin Florida ve Alabama eyaletlerinde devrilen ağaçların altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kasırganın ilerleyen saatlerde tropikal sonrası siklona dönüşerek zayıfladığı kaydedildi.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Elektrik kesintilerini takip eden platformun verilerine göre, cumartesi öğle saatleri itibarıyla Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletlerinde 800 binden fazla kişiye aboneye elektrik verilemedi.
Yıkılan ağaçlar ve enkazın bölgedeki geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.