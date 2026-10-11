ABD’yi Isaias Kasırgası vurdu: 4 can kaybı

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Destin kenti yakınlarında kategori 2 şiddetinde karaya ulaşan Isaias Kasırgası, bölgede hasara yol açtı.

Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada, kasırganın ardından 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Hayatını kaybedenlerden ikisinin Florida ve Alabama eyaletlerinde devrilen ağaçların altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kasırganın ilerleyen saatlerde tropikal sonrası siklona dönüşerek zayıfladığı kaydedildi.