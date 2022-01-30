Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'yi kar fırtınası vurdu: 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
Giriş Tarihi: 30.1.2022 04:16

ABD'yi kar fırtınası vurdu: 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

AA
ABD’yi kar fırtınası vurdu: 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin doğu yakasında ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar fırtınası nedeniyle 100 binden fazla kişinin elektriksiz kaldı. Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi.

Poweroutage sitesine göre, ABD'de etkili olan kar fırtınasının şiddetinin saatte 100 kilometreyi geçtiği Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.

SU TAŞKINLARI YAŞANDI

Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi.

55 MİLYON KİŞİYE "KIŞ HAVA DURUMU UYARISI" YAPILMIŞTI

Cuma gecesi başlayan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nin "bomba siklonu" olarak sınıflandırdığı tipi şeklindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle Virginia'dan Maine uzanan eyaletlerde 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapılmıştı.

4 BİN 500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Kötü hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da FlightAware sitesi verilerine göre 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'yi kar fırtınası vurdu: 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA