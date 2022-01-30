ABD’yi kar fırtınası vurdu: 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

4 BİN 500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Kötü hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da FlightAware sitesi verilerine göre 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği belirtilmişti.