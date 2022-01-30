ABD’yi kar fırtınası vurdu: 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Poweroutage sitesine göre, ABD'de etkili olan kar fırtınasının şiddetinin saatte 100 kilometreyi geçtiği Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.
Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.
SU TAŞKINLARI YAŞANDI
Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi.
55 MİLYON KİŞİYE "KIŞ HAVA DURUMU UYARISI" YAPILMIŞTI
Cuma gecesi başlayan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nin "bomba siklonu" olarak sınıflandırdığı tipi şeklindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle Virginia'dan Maine uzanan eyaletlerde 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapılmıştı.
4 BİN 500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Kötü hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da FlightAware sitesi verilerine göre 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği belirtilmişti.