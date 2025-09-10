ABD'yi karıştıran 'Iryna Zarutska' cinayeti: Beyaz Saray'dan Demokratlara şok suçlama!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, North Carolina eyaletinde Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın siyahi bir Amerikalı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin "utanç verici" olduğunu belirterek, bunun sorumlusunun Demokratlar olduğunu savundu. Demokrat yönetimlerin Brown gibi suçluları kefalet talep etmeden serbest bıraktığını ve bundan dolayı hapiste olması gereken birçok suçlunun sokaklarda serbest dolaştığını savunan Leavitt, "Bu canavar hapiste olmalıydı, ancak Demokrat politikacılar, liberal yargıçlar ve zayıf savcılar suçluları hapse atıp topluluklarını korumaktansa erdemli davranıyormuş gibi yapmayı tercih ettiler." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, 22 Ağustos'ta North Carolina'da Ukraynalı göçmen Zarutska'nın trende seyahat ederken öldürülmesine ilişkin ortaya yeni çıkan görüntüleri değerlendirdi. Leavitt, daha önce 14 suç kaydı olmasına rağmen her seferinde serbest bırakılan zanlı Decarlos Dejuan Brown'ın son seferinde Demokrat bir yargıç tarafından kefaletsiz şekilde serbest bırakıldığını söyledi.

"UTANÇ VERİCİ" "23 yaşındaki bu genç kadın, daha güvenli bir yaşam ve umut dolu yeni bir başlangıç için ülkesinden ABD'ye kaçan Ukraynalı bir mülteciydi ancak trajik bir şekilde, ABD'deki büyük bir şehirdeki toplu taşıma sistemi, onun terk ettiği aktif savaş bölgesinden daha tehlikeliydi." yorumunu yapan Leavitt, Zarutska'nın bu şekilde hayatını kaybetmesinin "utanç verici" büyük bir acı olduğunu vurguladı.