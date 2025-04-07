ABD’yi sel ve fırtına vurdu: 18 ölü

ABD'de etkili olan şiddetli fırtına ve sel nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güney ve orta batı eyaletlerinde 4 gün boyunca etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar, ani sellere yol açtı. Sel ve fırtına sonucu hayatını kaybedenler arasında Arkansas'ta 5 yaşında, Kentucky'de ise 9 yaşında bir çocuk da var. Büyük maddi hasara yol açan fırtına hafta sonu 250 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisine yol açtı. Sellerden en çok etkilenen Arkansas, Tennessee ve Kentucky'nin bazı bölgelerinde evler, işyerleri ve yollar sular altında kaldı. Botlarla kurtarma çalışmaları yapıldı. Öte yandan ülke genelinde çok sayıda uçuş iptal edildi.