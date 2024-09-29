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Giriş Tarihi: 29.9.2024

ABD’yi vuran Helene hayatı felç etti: 52 ölü

ABD’nin Florida eyaletinde, kıyıya vuran Helene Kasırgası’nda ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında bir anne ile ikiz bebeklerinin de olduğu kaydedildi

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ABD’yi vuran Helene hayatı felç etti: 52 ölü
ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridini vuran Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetlerde bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli rüzgâr ve yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıkarken, bu kişiler arasında bir anne ile 1 aylık ikiz bebeklerinin de olduğu kaydedildi. Birçok yerleşim yerini sel bastı, heyelanlar yolları kapadı. Yetkililer, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. Büyük maddi hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi etkiledi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 4 kategorisiyle karaya vuran kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.
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ABD’yi vuran Helene hayatı felç etti: 52 ölü
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