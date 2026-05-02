Ablukanın maliyeti ortaya çıktı! Büyük bedel ödüyorlar

Washington yönetiminin İran'a yönelik askeri ve ekonomik baskısı yeni bir boyut kazandı. Pentagon yetkililerinin değerlendirmelerine göre, Trump yönetiminin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası Tahran'a milyarlarca dolarlık zarar verdi.

ABLUKANIN FATURASI AĞIR

ABD merkezli The Hill gazetesine konuşan bir Pentagon yetkilisi, ablukanın özellikle petrol gelirleri üzerinde ciddi bir etki oluşturduğunu belirtti. Yetkiliye göre, iki haftayı aşkın süredir devam eden uygulama İran ekonomisine yaklaşık 4,8 milyar dolarlık kayıp olarak yansıdı.

42 GEMİ GERİ ÇEVRİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından 30 Nisan'da yapılan açıklamada, abluka kapsamında şimdiye kadar 42 geminin İran limanlarına girişine izin verilmediği ve geri çevrildiği bildirildi. Bu durum, Tahran'ın dış ticaretini doğrudan sekteye uğrattı.

ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

