AB'nin dört bir yanı krizlerle sarıldı

Enerji krizi, öğrenci isyanları, sokak çeteleri, Ukrayna savaşı, kurulamayan hükümetler, Rusya kaynaklı sabotajlar, siber saldırılar ve dahası... Avrupa ülkelerini saran krizlere her gün yenileri ekleniyor.

GÖSTERİLER: Fransa ve Belçika'da süren öğrenci eylemleri Yunanistan'a sıçradı. Öğrenciler, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekmek için parlamento binasının karşısında çadır kurma eylemi yaptı.

ŞİDDET: Belçika'nın başkenti Brüksel'de son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı düzenlendi.

SİBER SALDIRILAR: Fransa'da marketlerin soğutma sistemine yönelik ikinci siber saldırı düzenlendi. Dün ayrıca Danimarka ile Almanya'yı bağlayacak tünel inşaatını etkileyen siber saldırı düzenlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör