AB’nin eski büyükelçisinden Brüksel’e sert çağrı: “İsrail’e yaptırım gündemini canlı tutun”

AB mensubu eski büyükelçiler, Birliğin merkez binası önünde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Eyleme, AB kurumlarında çalışan personel de destek verdi.

"ALMANYA'NIN SESSİZ KALMASI ENDİŞE VERİCİ"

AB'nin eski Filistin Büyükelçisi von Burgsdorff yaptığı konuşmada, özellikle ülkesi Almanya'nın İsrail konusundaki kayıtsız tutumunu eleştirerek, "Bu, gerçek bir ateşkes değil" ifadelerini kullandı.