AB’nin eski büyükelçisinden Brüksel’e sert çağrı: “İsrail’e yaptırım gündemini canlı tutun”
Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin nezdindeki eski Büyükelçisi Sven Kühn von Burgsdorff, Brüksel yönetimini İsrail’e karşı yaptırım gündemini sürdürmeye çağırdı.
AB mensubu eski büyükelçiler, Birliğin merkez binası önünde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Eyleme, AB kurumlarında çalışan personel de destek verdi.
"ALMANYA'NIN SESSİZ KALMASI ENDİŞE VERİCİ"
AB'nin eski Filistin Büyükelçisi von Burgsdorff yaptığı konuşmada, özellikle ülkesi Almanya'nın İsrail konusundaki kayıtsız tutumunu eleştirerek, "Bu, gerçek bir ateşkes değil" ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN DEVLETİ'NDEN SÖZ EDEMEYECEĞİZ"
Gazze'de sivil kayıpların devam ettiğine dikkat çeken von Burgsdorff, "Eğer AB ve üye ülkeleri harekete geçmezse, gelecek yıllarda Filistin Devleti'nden söz edemeyeceğiz" uyarısında bulundu.
Von Burgsdorff, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ekim ayında AB Konseyi'ne sunduğu yaptırım önerilerinin yeniden gündeme alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarına uyulması çağrısında bulundu.
AB personeline seslenen von Burgsdorff, "Bizler eski görevlileriz, ancak liderleri harekete geçirecek olanlar sizlersiniz" ifadesinde bulundu.