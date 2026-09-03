AB'nin güvenliği için Türkiye'ye ihtiyacı var
Alman savunma uzmanı Erich Vad, Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki ara buluculuk rolünü, NATO açısından taşıdığı önemi, Türk-Alman ilişkilerini ve Avrupa'nın güvenlik politikasını değerlendirdi. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile diyalog kanallarını açık tuttuğunu belirten Vad, Ankara'nın bu dengeli konumu nedeniyle gelecekte yapılabilecek barış görüşmelerinde önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi. Türkiye'nin büyük bir ivme yakaladığını kaydeden Vad, NATO içinde bir "Avrupalılaşma" sürecinin yaşanabileceğine dikkati çekerek Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünün daha da artacağını ifade etti.
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