AB’nin hayal kırıklığı projesi: Frontex

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex, son yıllarda Ege Denizi'ndeki geri itme skandallarının ortasında yer aldı. AB'nin sınır koruma kurumu Frontex, Ege Denizi'ndeki ölümlere yol açan geri itme skandallarında Yunanistan ile sürekli eleştirilerin odağında oldu. Frontex davalara, haberlere ve AB'nin soruşturmalarına konu oldu, bütçesine Avrupa Parlamentosu'ndan onay çıkmadı. Son olarak Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, ajans hakkında dile getirilen ağır insan hakları ihlalleri iddialarının ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.