AB’nin İsrail ikiyüzlülüğü sürdü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bazı üye ülkelerin, İsrail'le olan Ortaklık Anlaşması'nın ya tümü ya da bir kısmını askıya alma önerisinde bulunduğunu belirterek, bu konuda oybirliği sağlanamadığını bildirdi. Bazı üye ülkelerin, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen ya da kısmen askıya alınmasını ve yerleşimlerden gelen ticarete kısıtlamalar getirilmesini önerdiğini aktaran Kallas, bazı üye ülkelerin ise bu önerilere karşı çıktığını, görüşmelerin süreceğini söyledi.