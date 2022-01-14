“AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var”

AVRUPA Birliği
(AB) haberleriyle bilinen Euobserver sitesinde "AB ile Türkiye arasında daha fazla jeopolitik işbirliğinin zamanı geldi" başlıklı analiz yayınlandı. Analizde "Balkanlar, Suriye
, Afganistan
, Karadeniz
bölgelerinin istikrarı ve göç konusunda AB ve NATO'nun Türkiye'ye mutlaka ihtiyacı olduğu" ifade edildi. Yazıda Suriye'deki krizin çözümünde Türkiye'nin oynadığı role vurgu yapıldı. Batı Balkanlar
'da halkın Türkiye'ye güveninin daha fazla olduğuna dikkat çekilen yazıda Türkiye'nin Afganistan'daki rolünün altı çizildi. "AB ve Türkiye'nin en üst düzeyde stratejik işbirliği arayışına girmesinin zamanı geldi" denildi.