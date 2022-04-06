Abramoviç dostlarını arayıp borç istemiş

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar çerçevesinde mal varlığı dondurulan Rus oligark Roman Abramoviç'in, çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için ABD'deki arkadaşlarından birer milyon dolar borç istediği iddia edildi. ABD merkezli tabloid gazetesi New York Post'un Page Six adlı magazin bölümünde 4 Nisan'da yayımlanan haberde, Abramoviç'in çalışanlarına haftalık 750 bin dolar ödeme yaptığı belirtildi. Kimliği açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Rus oligarkın ünlü yönetmen ve yapımcı Brett Ratner ve Rothschild ailesi başta olmak üzere birçok arkadaşıyla iletişime geçtiği öne sürüldü. Rothschild ailesinin veya Ratner'in Abramoviç'e para vermediği vurgulandı.