Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Abramoviç dostlarını arayıp borç istemiş
Giriş Tarihi: 6.4.2022

Abramoviç dostlarını arayıp borç istemiş

Abramoviç dostlarını arayıp borç istemiş
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar çerçevesinde mal varlığı dondurulan Rus oligark Roman Abramoviç'in, çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için ABD'deki arkadaşlarından birer milyon dolar borç istediği iddia edildi. ABD merkezli tabloid gazetesi New York Post'un Page Six adlı magazin bölümünde 4 Nisan'da yayımlanan haberde, Abramoviç'in çalışanlarına haftalık 750 bin dolar ödeme yaptığı belirtildi. Kimliği açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Rus oligarkın ünlü yönetmen ve yapımcı Brett Ratner ve Rothschild ailesi başta olmak üzere birçok arkadaşıyla iletişime geçtiği öne sürüldü. Rothschild ailesinin veya Ratner'in Abramoviç'e para vermediği vurgulandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Abramoviç dostlarını arayıp borç istemiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA