Abu Dabi’de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, düzenlenen drone saldırısı sonucu Musaffah sanayi bölgesindeki petrol yüklü 3 tankerde patlama meydana geldi. Abu Dabi polisi ayrıca Abu Dabi Havalimanı'ndaki inşaat alanını da hedef alan saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, saldırı nedeniyle 2'si Hindistanlı biri Pakistanlı olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandı belirtildi.

Polis, her iki noktada meydana gelen drone saldırısıyla ilgili soruşturma başlatırken, Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

OLAYLAR 2014 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.