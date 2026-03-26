Abu Dabi’de engellenen füzenin şarapnelleri can aldı: 2 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de İran’dan atılan füze hava savunma sistemlerince engellendi. Ancak düşen şarapnel parçaları 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Abu Dabi’de engellenen füzenin şarapnelleri can aldı: 2 ölü

BAE yetkilileri, İran'dan ateşlenen füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak füzenin parçalanmasıyla ortaya çıkan şarapnellerin yerleşim alanlarına düştüğü belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, düşen şarapnel parçalarının isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada ayrıca şarapnel parçalarının çok sayıda aracın hasar görmesine yol açtığı aktarıldı.

