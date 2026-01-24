Abu Dabi’de kritik zirve! Rusya-Ukrayna-ABD üçlü müzakereleri sona erdi
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yürütülen Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakereler sona erdi. Müzakerelerde “bazı sonuçların” elde edildiği vurgulandı.
Rus haber ajansı TASS'ın ismi açıklanmayan diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakerelerin tamamlandığı belirtilirken, müzakerelerde "bazı sonuçların" elde edildiği vurgulandı.
Tarafların gelecek günlerde tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.
Abu Dabi'deki müzakerelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmişti.