Abu Dabi’deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi: Müzakereler yarın devam edecek!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken, savaşın tarafları şubat ayından bu yana ilk kez yeniden müzakere masasına oturdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi 'de bir araya gelen ABD-Rusya-Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ilk günü 4,5 saatin ardından tamamlandı. Ukrayna heyetine başkanlık eden Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rustem Umerov, Abu Dabi'de bugün yeniden başlayan barış görüşmelerinin ilk turunun dört saatten uzun süren müzakerelerin ardından tamamlandığını söyledi. Umerov, görüşmelerin yarın devam etmesinin beklendiğini belirtti. Ukraynalı yetkili, "Gündemde, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışa yaklaşılmasıyla ilgili temel konular bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"YÜZYILLAR BOYUNCA BARIŞI GÜVENCE ALTINA ALACAK YENİ BİR ÇERÇEVE OLUŞTURABİLİRİZ"



ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner görüşme öncesinde heyetlere yaptığı açıklamada, "Trump, savaşı sona erdirecek ve aynı zamanda her iki tarafı çok daha güçlü bir konumda bırakacak bir çözüm bulmaya çalışmak için ekstra çaba göstermemizi gerçekten istedi" dedi. ABD'nin, barışı güvence altına almak amacıyla Ukrayna, Rusya ve Avrupa için yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturmak istediğini belirten Jared Kushner, "Bugünkü umut, yalnızca ülkeler arasındaki ikili meseleleri ve savaşın nasıl sona erdirileceğini değil, aynı zamanda Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasında doğru güvenlik düzenlemelerinin nasıl oluşturulacağını da tartışmak. Böylece yalnızca bu savaşı sona erdirmekle kalmayıp, onlarca, hatta yüzyıllar boyunca barışı güvence altına alacak yeni bir çerçeve oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.