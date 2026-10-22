AB'ye tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin, "Libya Temsilciler Meclisi'nin de bu anlaşmayı onaylaması önemli bir gelişmedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu anlaşmayı 'geçersiz ve hükümsüz' olarak nitelendirmesi, iki egemen devletin iradesini hükümsüz kılamaz" dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz" dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz" dedi.
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