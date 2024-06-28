AB’yi 5 yıl onlar yönetecek! Liderler isimleri belirledi...

Costa'nın AB kariyeri, 2004'te başladı. 2004-2005 döneminde Sosyalist Parti'den AP milletvekili oldu ve AP Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Brüksel'deki kısa görev süresinin ardından 2014'te yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan ve halen yargılanan eski Başbakan Jose Socrates'in hükümetinde içişleri bakanı olarak Portekiz'e döndü. Costa, bu görevi 2007'ye kadar sürdürdü daha sonra yerel siyasete geçti.

2007'den 2015'e kadar Lizbon Belediye Başkanlığı yapan Costa, 2015 seçimlerinde Sosyalist Parti'nin lideri olarak yarıştı ancak seçimi kaybetti. Buna rağmen Costa, muhalefetteki sol partilerle ittifak kurdu ve koalisyon hükümetinin başına geçerek ilk kez Başbakan oldu. Costa, Kasım 2015'ten istifa ettiği Temmuz 2023'e kadar Portekiz Başbakanı olarak görev yaptı. Ancak 30 Ocak 2022'de yapılan son genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidara gelerek üstlendiği bu görevden, lityum ve yeşil hidrojenle ilgili kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla bağlantılı hakkında açılan soruşturma nedeniyle 7 Temmuz 2023'te istifa etti.

Costa'nın AB Konseyi Başkanı seçilmesi, kendisine yönelik soruşturmalar devam ettiği için bazı kesimlerde şaşkınlık uyandırdı. AB'ye üye ülkelerin liderlerinden oluşan, karar alma organı Konsey'e başkanlık edecek Costa, AB'nin genel siyasi yönünün ve önceliklerinin belirleneceği zirvelere ev sahipliği yapacak.

URSULA VON DER LEYEN

İkinci kez AB Komisyonu Başkanlığı görevine getirilen von der Leyen, 8 Ekim 1958'de Belçika'da doğdu. Alman bir ailede dünyaya gelen von der Leyen'in babası Ernst Albrecht, AB'nin atanan ilk yetkililerinden biri ve Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı'ydı. Von der Leyen'in siyasetle iç içe geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun gelecekteki kariyerinin temelini oluşturdu.